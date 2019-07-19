Скончался экс-игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс» Митч Петрус.
Как сообщает AP, Петрус ушёл из жизни в возрасте 32 лет в результате теплового удара.
Футболиста доставили в госпиталь после работы в магазине своей семьи 18 июля. По данным метеослужбы, температура воздуха достигала 38 градусов выше нуля.
Мы опечалены новостью о смерти Митча. Наши мысли с его семьёй и близкими. Он был выдающимся спортсменом, невероятным товарищем по команде и настоящим бойцом, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Вместе с «Джайентс» он выиграл Супербоул в 2012 году.
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