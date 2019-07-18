https://static.news.ru/photo/53d9c678-a9ef-11e9-8ecc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: muzychuk_anna/instagram

Украинская шахматистка Анна Музычук считает, что нельзя пропускать турниры в России из-за трудных взаимоотношений между двумя странами.

Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. Вопрос нашего участия мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: «Езжайте и побеждайте», — приводит слова Музычук 24tv.ua.

Анна Музычук является трёхкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. С 2014 года она вместе с сестрой Марией Музычук приезжает в Россию только на официальные соревнования.

Российские синхронистки победили в произвольной программе на ЧМ, писал News.ru.