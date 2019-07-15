Сборная Украины по пляжному футболу не прилетит в Москву на квалификацию к чемпионату мира.
Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины, — сообщили
ТАССв Ассоциации пляжного футбола Украины.
Украинцы должны были сыграть в группе D против испанцев, азербайджанцев и латвийцев.
Турнир пройдёт с 19 по 27 июля в московском спорткомплексе «Лужники». Чемпионат мира пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Украины в третьем туре Европейских игр, прошедших в Минске.