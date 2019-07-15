https://static.news.ru/photo/70ae3b9e-a706-11e9-bd1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная Украины по пляжному футболу не прилетит в Москву на квалификацию к чемпионату мира.

Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины, — сообщили ТАСС в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Украинцы должны были сыграть в группе D против испанцев, азербайджанцев и латвийцев.

Турнир пройдёт с 19 по 27 июля в московском спорткомплексе «Лужники». Чемпионат мира пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Украины в третьем туре Европейских игр, прошедших в Минске.