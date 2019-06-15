Защитник ЦСКА Иван Ухов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал, что его восстановление от травмы идёт согласно плану врачей, а также отметил, что для баскетбольных команд нормально, когда каждый год происходит значительная ротация состава.

— Подведите итоги сезона. Вы провели свой первый год в стане «армейцев». Он получился весьма насыщенным на события.

— Очень рад, что нам удалось в минувшем сезоне взять награды во всех турнирах, в которых мы принимали участие. Год был непростой для всей команды. Плюс неприятный осадок оставила травма, которую я получил на пустом месте. Если бы не повреждение, то год прошёл бы замечательно.

— Что более нервозно: выходить и биться на паркете или смотреть с трибуны, как ребята играют и понимать, что не можешь им помочь?

— Нервозно, скорее всего, выходить на паркет. Ведь, когда ты сидишь на трибуне, видишь, как ребята играют, а ты не можешь оказаться среди них — тогда возникает какое-то особое неприятное чувство. Желания много, но возможности быть в гуще событий нет.

— В чём удалось прибавить за год? Вы начинали сезон достаточно скромно, а ближе к его концу стали выходить на ведущие роли.

— Когда ты приходишь в такой клуб, где собрано много исполнителей высокого класса, то где-то, может быть, приходится сначала быть более скромным. А по ходу сезона уже понимаешь, что приходит уверенность в своих силах — видишь, что на тренировках ты можешь показывать уровень не ниже того, что есть у парней.

Иван Ухов (справа) Сергей Лантюхов/News.ru

— Нет грусти от того, что состав ЦСКА в следующем сезоне значительно поменяется? Уже объявили об уходе Кори Хиггинса.

— Есть такой не очень хороший осадок. Но если цитировать нашего президента клуба Андрея Ватутина: «Команда живёт один сезон». Поэтому изменений в составе стоило ожидать. И не только у нас, но и в других командах тоже. Конечно, грустно, но жизнь продолжается. Может, смена обстановки даст кому-то новый толчок в развитии карьеры. Каждый принимает решение относительно будущего самостоятельно.

— Как вы думаете, победа в Евролиге заставит кого-то из ребят пересмотреть своё решение относительно ухода из ЦСКА? Много говорилось, что именно это сможет удержать Нандо де Коло в Москве.

— Тут тоже зависит от каждого. Многие ребята выступают за ЦСКА уже на протяжении долгого времени, у кого-то уже эта Евролига вторая в карьере. Надо отталкиваться тут от своего желания, от того, как игроку самому будет лучше, где будет комфортно. Всё тут сугубо индивидуально.

— Впереди чемпионат мира. Вы пока продолжаете восстанавливаться от травмы. Есть ли опасения, что не успеете окончательно поправиться к старту подготовки к турниру?

— Если отталкиваться от слов врачей, то я должен успеть восстановиться к началу сборов. Пока что будем рассчитывать на то, что всё будет идти по плану, что всё удастся сделать к нужному сроку. Я потихонечку уже начинаю расхаживать ногу, сейчас, как вы видите, я даже без костылей. Это уже говорит о том, что я всё делаю по графику, всё хорошо.