https://static.news.ru/photo/a3c61322-9d91-11e9-b0f2-fa163e074e61_1024.jpg Вик Уайлд Фото: Ulrik Pedersen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин американского происхождения Вик Уайлд продолжит выступать за Россию.

Если вам интересно, я продолжу выступать за Россию. Спасибо Павлу Колобкову (министру спорта РФ. — Ред.) за решение проблемы, — написал Уайлд в Instagram. ​

По сообщению « Р-Спорта », спортсмен получил допуск к соревнованиям от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее Уйалд сообщил, что может покинуть Россию и вернуться в США, поскольку ФМБА не хочет выдавать ему медицинский допуск к соревнованиям, писал News.ru. После решения ФМБА его супруга, бронзовый призёр Игр-2014 по сноуборду Алёна Заварзина выступила с критикой в адрес министра спорта России Павла Колобкова.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Вик Уайлд, получивший российский паспорт благодаря браку с Заварзиной, принёс России две золотые медали.