Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин американского происхождения Вик Уайлд продолжит выступать за Россию.
Если вам интересно, я продолжу выступать за Россию. Спасибо Павлу Колобкову (министру спорта РФ. — Ред.) за решение проблемы, — написал Уайлд в Instagram.
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Ранее Уйалд сообщил, что может покинуть Россию и вернуться в США, поскольку ФМБА не хочет выдавать ему медицинский допуск к соревнованиям, писал News.ru. После решения ФМБА его супруга, бронзовый призёр Игр-2014 по сноуборду Алёна Заварзина выступила с критикой в адрес министра спорта России Павла Колобкова.
На Олимпиаде-2014 в Сочи Вик Уайлд, получивший российский паспорт благодаря браку с Заварзиной, принёс России две золотые медали.