Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что в 2019 году организация взяла 1794 пробы у легкоатлетов из России.
В пул тестирования входят порядка 400 спортсменов из легкой атлетики. С 1 января по 18 июня мы отобрали 6261 пробу, из них 1794 — в легкой атлетике, — цитирует Гануса
ТАСС.
Всего в 2019 году к участию в международных соревнованиях Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила 81 российского спортсмена, при этом 39 заявок были отклонены.
В начале декабря 2018 года ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв также не остался в стороне и выразил своё мнение о ситуации с ИААФ, писал News.ru.