https://static.news.ru/photo/6509146e-926e-11e9-a7e4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: allesfoto/imageBROKER.com/Global Look Press

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что в 2019 году организация взяла 1794 пробы у легкоатлетов из России.

В пул тестирования входят порядка 400 спортсменов из легкой атлетики. С 1 января по 18 июня мы отобрали 6261 пробу, из них 1794 — в легкой атлетике, — цитирует Гануса ТАСС .

Всего в 2019 году к участию в международных соревнованиях Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила 81 российского спортсмена, при этом 39 заявок были отклонены.

В начале декабря 2018 года ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв также не остался в стороне и выразил своё мнение о ситуации с ИААФ, писал News.ru.