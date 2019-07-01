https://static.news.ru/photo/774198c6-9c10-11e9-a822-fa163e074e61_1024.jpg Александра Трусова Фото: Hitoshi Mochizuki/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова получила звание «Мастера спорта России международного класса».

Приказ подписал министр спорта России Павел Колобков, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошедшем сезоне 15-летняя фигуристка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, стала серебряным призёром чемпионата России. Со следующего сезона Трусова может участвовать во взрослых соревнованиях.

Подобным званием также награждены бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев, лыжники Елена Соболева, Иван Кириллов, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в благотворительной встрече с детской следж-хоккейной лигой, ранее писал News.ru.