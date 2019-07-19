Российский прыгун в воду Александр Бондарь стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в корейском Кванджу.

Россиянин показал результат 541,05 балла. Золото завоевал китайский прыгун Ян Цзянь, набравший 598,65 балла. Вторым стал его соотечественник Ян Хао (585,75). Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля....