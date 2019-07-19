Три российских спортсмена — штангистка Анастасия Немцева, тяжелоатлет Сармат Хасцаев и лыжник Сергей Корсаков дисквалифицированы в июле 2019 года за употребление мельдония.
В допинг-пробах всех этих трёх спортсменов был обнаружен мельдоний, — сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
22 из 33 наказанных за мельдоний атлета являются представителями олимпийских видов спорта.
В марте 2016 года мельдоний был обнаружен в допинг-пробе российской теннисистки Марии Шараповой, которая призналась в употреблении этого препарата уже после того, как он стал запрещённым. Россиянку дисквалифицировали на два года, позднее Спортивный арбитражный суд сократил её отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.