https://static.news.ru/photo/bcd4f33a-9cd1-11e9-9f24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Бывший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, согласно опубликованному Министерством спорта РФ документу, продолжит работать в сборной России по биатлону.

Тутмин, обвинённый ранее в домогательствах к 17-летней спортсменке, значится в списке кандидатов в сборные команды России на сезон 2019/20 как специалист команды по всем дисциплинам. В его обязанности, согласно документу, входит обеспечение эксплуатации спортивного оборудования, взаимодействие с тренерами по вопросам техобеспечения, разработка мероприятий по перевооружению, а также создание безопасных условий для тренировок.

В апреле прошлого года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева сообщила через средства массовой информации о домогательствах со стороны тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. По словам Моисеевой, тренер за последние несколько месяцев неоднократно предлагал ей вступить с ним в интимную связь, писал News.ru.