https://static.news.ru/photo/db5b7a6c-b753-11e9-8c52-fa163e074e61_660.jpg Евгений Трефилов Фото: АГН «Москва»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, перенёсший операцию на сердце, по рекомендации врачей покинул свой пост и станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР).

Как сообщает пресс-служба федерации, в качестве вице-президента легендарный тренер будет курировать всю систему женских сборных России. Новым же наставником женской команды станет тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин.

Трефилов возглавлял сборную с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Кроме того, россиянки стали четырёхкратными чемпионками мира (2001, 2005, 2007, 2009), дважды серебряными (2006, 2018) и бронзовыми (2000, 2008) призёрами чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине гандболистки стали обладателями серебряных наград.

Трефилов в феврале 2019 года перенёс операцию на сердце, писал News.ru.