https://static.news.ru/photo/c744e6c8-a658-11e9-a40c-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о недовольстве людьми, которые критикуют показательный номер Елизаветы Туктамышевой.

Им делать нечего, что ли?! Пусть делом займутся! Туктамышева сделала абсолютно всё допустимо. Больше того, она сделала это со вкусом! — цитирует Тарасову НСН .

В финале Кубка России — 2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В прошлом сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира. Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.

Ранее News.ru писал, что Евгения Медведева спела дуэтом с американским фигуристом хит Леди Гаги.