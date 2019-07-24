Конечно, я рада за Загитову, за нашу страну. Премьер-министр Японии пригласил к себе, почему я не должна радоваться? Премьер-министру тоже хочется посмотреть на девочку, у которой такие прекрасные успехи. У них и в своей стране были успешные девочки, — цитирует Тарасову Sport24 .