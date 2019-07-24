Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о встрече олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Конечно, я рада за Загитову, за нашу страну. Премьер-министр Японии пригласил к себе, почему я не должна радоваться? Премьер-министру тоже хочется посмотреть на девочку, у которой такие прекрасные успехи. У них и в своей стране были успешные девочки, — цитирует Тарасову Sport24.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.