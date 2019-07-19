https://static.news.ru/photo/1eb64e8a-aa3a-11e9-871f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano, vi/www.imago-images.de/Global Look Press

Австралийский велогонщик Деннис Роан, который выступает за команду Bahrain-Merida, пропал из виду на час на одном из этапов многодневной велогонки «Тур де Франс».

Как сообщает Reuters, 29-летний Роан пропал из виду за 80 километров до финишной черты. Команда спортсмена обнаружила его лишь через час. Позже выяснилось, что Роан предпочёл сняться с гонки и преодолел оставшийся путь на автомобиле.

Роан — победитель четырёх этапов Гранд-тура («Джиро д'Италия», «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании»).

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