Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от российской легкоатлетки Ксении Савиной.
До сегодняшнего дня CAS не получал апелляцию от Савиной, — сказала
ТАССсотрудник отдела коммуникаций CAS Кэти Хогг.
Решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) россиянка была дисквалифицирована на 12 лет.
Причиной такой санкции стало нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Савиной отсчитывается с 6 мая 2019 года.
Антидопинговая лаборатория Бухареста скрыла положительные допинг-тесты как минимум троих спортсменов по просьбе Румынского национального антидопингового агентства (АНАД), писал News.ru.