Киберспортивная организация OG наложила санкции на французского игрока Себастьяна Ceb Дебса за расистские высказывания.

Ceb отдаст весь свой заработок с Epicenter Major в благотворительный фонд по своему выбору. Эти сведения будут доведены до общественности. Кроме того, мы оштрафовали его на сумму, эквивалентную месячной зарплате,...