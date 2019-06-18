Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от российской легкоатлетки Ксении Савиной.

До сегодняшнего дня CAS не получал апелляцию от Савиной, — сказала ТАСС сотрудник отдела коммуникаций CAS Кэти Хогг.

Решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) россиянка была дисквалифицирована на 12 лет.

Причиной такой санкции стало нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Савиной отсчитывается с 6 мая 2019 года.

Антидопинговая лаборатория Бухареста скрыла положительные допинг-тесты как минимум троих спортсменов по просьбе Румынского национального антидопингового агентства (АНАД), писал News.ru.

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