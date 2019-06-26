https://static.news.ru/photo/73610732-981e-11e9-9308-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Каменский Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Россиянин Сергей Каменский стал победителем Европейских игр в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трёх положений.

В финале россиянин набрал 461,1 баллов (рекорд соревнований), опередив белоруса Юрия Щербацевича (450, 6). Бронзовую медаль завоевал венгр Иштвану Пени (450,6).

Таким образом, Каменский стал трёхкратным призёром Игр. Ранее он завоевал золото вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте и серебро в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

В активе сборной России после победы Каменского 59 наград (25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых).

Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко стали бронзовыми призёрами Европейских игр в Минске на дистанции 500 м, писал News.ru.