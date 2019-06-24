Россияне Маргарита Ломова и Артём Черноусов заняли первое место в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд на Европейских играх, проходящих в Минске (Белоруссия).
Россияне набрали 94 очка, опередив латвийцев Агату Расмане и Лауруса Страутманиса. Бронзовыми призёрами стали Нино Салюквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.
Ранее Черноусов победил в стрельбе из пневматического пистолета в паре с Виталиной Бацарашкиной в миксте и получил золото в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Таким образом, россияне завоевали 20-ю золоту медаль для сборной России. В активе российской команды также 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Ранее представители РФ проиграли румынской паре в четвертьфинале II Европейских игр, писал News.ru.