https://static.news.ru/photo/37b5775e-9666-11e9-8a87-fa163e074e61_1024.jpg Маргарита Ломова и Артем Черноусов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Россияне Маргарита Ломова и Артём Черноусов заняли первое место в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд на Европейских играх, проходящих в Минске (Белоруссия).

Россияне набрали 94 очка, опередив латвийцев Агату Расмане и Лауруса Страутманиса. Бронзовыми призёрами стали Нино Салюквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.

Ранее Черноусов победил в стрельбе из пневматического пистолета в паре с Виталиной Бацарашкиной в миксте и получил золото в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Таким образом, россияне завоевали 20-ю золоту медаль для сборной России. В активе российской команды также 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Ранее представители РФ проиграли румынской паре в четвертьфинале II Европейских игр, писал News.ru.