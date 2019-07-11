https://static.news.ru/photo/902cac50-a3fd-11e9-89bb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cheng Tingting/Global Look Press

Россиянин Сади Исмаилов стал бронзовым призёром Универсиады в одиночном разряде по настольному теннису.

Золотые медали разыграли между собой китайцы Ю Циянь и Ван Иди, победу одержал первый. Исмаилов в полуфинале со счётом 0-4 проиграл китайцу Цияню. По регламенту турнира, проигравшие в полуфиналах получают бронзовые медали.

Россия занимает пятое место в турнирной таблице медального зачёта с 11 золотыми, 20 серебряными и 29 бронзовыми медалями.

Российская гимнастка взяла серебро Универсиады, ранее писал News.ru.