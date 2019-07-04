https://static.news.ru/photo/b4f4a4ea-9e65-11e9-a975-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рабочая группа по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) соберётся 22 июля.

Следующая встреча пройдёт 22 июля в Москве. Повестка встречи не меняется — рабочая группа заслушает, как идет процесс выполнения критериев, — заявил ТАСС исполнительный директор организации Сергей Голиков.

Союз биатлонистов России (СБР) был переведён во временные члены Международного союза биатлонистов (IBU) в декабре 2017 года из-за многочисленных допинговых скандалов, выявленных в докладе профессора Ричарда Макларена.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.