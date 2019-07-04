Стало известно, когда соберётся рабочая группа по восстановлению прав СБР
Андрей Лёвин
16:51, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/b4f4a4ea-9e65-11e9-a975-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Рабочая группа по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) соберётся 22 июля.
Следующая встреча пройдёт 22 июля в Москве. Повестка встречи не меняется — рабочая группа заслушает, как идет процесс выполнения критериев, — заявил ТАСС исполнительный директор организации Сергей Голиков.
Союз биатлонистов России (СБР) был переведён во временные члены Международного союза биатлонистов (IBU) в декабре 2017 года из-за многочисленных допинговых скандалов, выявленных в докладе профессора Ричарда Макларена.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.