https://static.news.ru/photo/8a566378-936f-11e9-9f83-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские фигуристы Евгения Медведева, Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым и Александра Трусова начнут сезон с этапа Гран-при в Канаде. Они же выступят на российском этапе в Москве, и к ним присоединится пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), Гран-при будет разделён на шесть этапов, которые пройдут в США, Канаде, Франции, Китае, Японии и России.

В США выступят: Елизавета Туктамышева, пары Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Степанова и Иван Букин. Во Франции — Алина Загитова, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Наталья Забияко/Александр Энберт. В Японии цвета российского флага защитят пара Александра Степанова/Иван Букин, Алина Загитова и Михаил Коляда.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Фёдор Климов включён в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU), писал News.ru.