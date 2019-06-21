https://static.news.ru/photo/aa0f58ee-943e-11e9-83f6-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спортивный агент Андрей Митьков оценил привлекательность олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой с точки зрения рекламы для зарубежного рынка.

Мы для одного проекта считали реальных российских суперзвёзд, которых знают во всём мире. Пришли к выводу, что это Александр Овечкин, Мария Шарапова и Хабиб Нурмагомедов из ММА. Алина Загитова? Нет, конечно. Думаю, она настолько популярной и не станет, — цитирует Митькова Газета.Ru .

По словам Митькова, Овечкин, Шарапова и Нурмагомедов — продукт американской системы маркетинга и спортивного бизнеса.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее News.ru писал, что Загитова удалила фото с прямой линии Путина.