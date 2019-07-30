https://static.news.ru/photo/799d33f4-b2aa-11e9-a869-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов (слева) Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Волейболист Алексей Спиридонов рассказал, может ли он вернуться в национальную сборную России.

Хочу ли в сборную вернуться через «Урал»? Я уже старенький для сборной, пусть молодые играют. У меня каждый год задача — кому-то что-то доказать, иначе я на следующий год не нужен буду никому, — цитирует Спиридонова официальный сайт «Урала».

30-летний Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги в составе российской сборной.

Ранее Спиридонов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал о том, почему решил сменить казанский «Зенит» на уфимский «Урал».