Почему выбрал «Урал»? Потому что в Казани пошла перестройка, я не видел себе уже в ней место. Там будет собираться новый коллектив. Мне надо было уходить, я это понимал. Появилось предложение из Уфы, где я уже выступал. Поэтому принял решение перебираться в «Урал», — заявил Спиридонов.