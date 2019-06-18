Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал о том, почему решил сменить казанский «Зенит» на уфимский «Урал».
Почему выбрал «Урал»? Потому что в Казани пошла перестройка, я не видел себе уже в ней место. Там будет собираться новый коллектив. Мне надо было уходить, я это понимал. Появилось предложение из Уфы, где я уже выступал. Поэтому принял решение перебираться в «Урал», — заявил Спиридонов.
Доигровщик защищал цвета «Урала» с 2012 по 2013 год. После этого он отправился в «Факел».
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