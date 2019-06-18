Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму российского биатлониста Артемия Хасанкаева.
Возбуждено уголовное дело по факту наличия признаков преступления «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в заявлении СК.
В пресс-службе МЧС подтвердили тот факт, что спортсмен 2001 года рождения действительно обнаружен мёртвым.
В поисках биатлониста были задействованы кинологи. Вероятная причина смерти — остановка сердца.
Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров 2019 года в словацком Осрбли он занял 14-е место в индивидуальной гонке.
Ранее News.ru писал, что 17-летний российский биатлонист погиб в Крыму.