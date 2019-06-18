Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал о том, почему решил сменить казанский «Зенит» на уфимский «Урал».

Почему выбрал «Урал»? Потому что в Казани пошла перестройка, я не видел себе уже в ней место. Там будет собираться новый коллектив. Мне надо было уходить, я это понимал. Появилось...