Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладательницами золотых медалей в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.
Россиянки набрали 95,9010 балла. Второе место заняли представительницы Китая (94,0072), третьими стали спортсменки с Украины (92,5847).
25-летняя Колесниченко — 15-кратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. 29-летняя Ромашина — 19-кратная чемпионка мира.
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта.