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Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова рассказала о музыке для своей новой короткой программы.

Моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy — Me Voy, — написала спортсменка в своём Instagram-аккаунте. 17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском...