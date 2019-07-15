Российская пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина стала обладательницей золотой медали в квалификации с произвольной программой на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
За программу «Кармен» россиянка набрала 96,4667 балла. Второй стала испанка Она Карбонель (93,8333), третье место заняла представительница Японии Юкико Инуи (92,5667).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.
Ранее Светлана Ромашина в дуэте со Светланой Колесниченко выиграла золото турнира с технической программой, писал News.ru.