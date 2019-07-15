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Главный тренер мужской сборной США по волейболу Джон Спироу объяснил поражение подопечных от российской команды в финале Лиги наций со счётом 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 20:25).

Матч продолжался чуть более двух часов. Мы подавали не так хорошо, как следовало, поэтому получили недостаточно возможностей для набора очков. По ходу матча россияне в атаке действовали всё эффективнее, —...