https://static.news.ru/photo/e600f4ae-b5e3-11e9-be2e-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring/Global Look Press

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин потратил 3,2 млн рублей на предвыборную кампанию в Госдуму.

Об этом Znak.com сообщает глава избиркома Свердловской области Владимир Русинов. Ранее Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Государственную думу по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу.

С начала предвыборной кампании на избирательный счёт бывшего биатлониста поступило 8 млн рублей. На счетах остальных шести кандидатов суммарно менее 2 млн.

Сообщается, что Шипулин потратил 3,2 млн рублей и выпустил девять агитационных материалов общим тиражом 220 тысяч экземпляров. Остальные кандидаты потратили суммарно 1,1 млн рублей.

Выборы в Госдуму по Серовскому округу пройдут 8 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что Генсовет «Единой России» утвердил кандидатуры для выдвижения на довыборы в Госдуму. По словам члена Совета Федерации, первого зампреда фракции Валерия Рязанского, на руки голосующим выдали 126 бюллетеней, из которых были заполнены 125. Рязанский отметил, что все претенденты прошли тайное голосование. Оно единогласно подтвердило кандидатуру Антона Шипулина.