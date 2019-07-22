https://static.news.ru/photo/0eb5d864-ac6c-11e9-a62c-fa163e074e61_1024.jpg Антон Шибалов Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Победитель международного ралли-марафона «Шёлковый путь»-2019 пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал участие в турнире и объяснил, почему монгольские участки для него были самыми сложными.

Для меня это восьмой «Шёлковый путь», раньше с 2011 года ездил с Айратом Мардеевым, пару раз победа уходила из рук. Поэтому сейчас эмоций море от победы. Было много интересных участков и в России, например возле Байкала или горных этапов. Удача была на моей стороне, — приводит слова Шибалова корреспондент News.ru.

Также спортсмен прогнозирует усиление белорусской команды.

Белорусская команда МАЗ будет ещё сильнее и станет одним из главных конкурентов на следующем «Дакаре», — утверждает он.

Кроме того, пилот «КАМАЗа» считает монгольские участки самыми сложными на прошедшем турнире.

Все участки по-своему сложные, но для меня монгольские были самыми тяжелыми. Там прямые дороги по 450 километров, то есть по нескольку часов бешеной концентрации. Проморгал яму — можно вылететь, как на мотоцикле. На «Дакаре» такого нет, что ты весь день висишь на максимальных скоростях, — заключил Шибалов.

«Шёлковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске. Гонка проходила по территории России, Монголии и Китая. В 2019 году впервые в ралли-рейде был введён мотоциклетный зачёт.

В зачёте грузовиков россиянин проехал всю дистанцию длиной 3500 км за 26 часов 1 минуту 40 секунд, финальный — десятый — участок победитель преодолел за 2 часа 36 минут 28 секунд, писал News.ru.