https://static.news.ru/photo/fa4eff64-b2d7-11e9-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карасёв Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Основной разыгрывающий сборной России Сергей Карасёв поделился мнением о возвращении в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

Надо работать, вкалывать, а там уже как бог даст. Если буду все правильно делать, то шанс должен появиться. Нет смысла думать, в следующем сезона меня ждут «Химки» и дебют в Евролиге — надо туда все мысли направить, — цитируют Карасёва «Известия».

В прошедшем сезоне 25-летний баскетболист сыграл за «Зенит» 18 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 9,7 очка, 2 передачи и 2,7 подбора.

В НБА Карасёв выступал за «Кливленд» и «Бруклин», в общей сложности проведя 95 матчей.

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