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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как сделать фигурное катание более прибыльным видом спорта.

Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если...