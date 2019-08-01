Серебряный призёр чемпионата Европы-2013 по тяжёлой атлетике в категории до 94 килограммов, россиянин Ринат Киреев дисквалифицирован за употребление допинга на четыре года.
Срок отстранения спортсмена отсчитывается от второго июля 2019 года, сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).
31-летний Киреев является двукратным чемпионом России (2011 и 2012 год).
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков (16-0-1), дебютировавший в японском промоушене RIZIN, может провести следующий бой уже 12 октября, писал News.ru.