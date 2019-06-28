https://static.news.ru/photo/29b93a4a-9a5e-11e9-a90e-fa163e074e61_1024.jpg Александр Чернышов Фото: Евгений Тумашов/СБР/РИА Новости

Союз биатлонистов России (СБР) мог предоставить бывшему биатлонисту Александру Чернышову около $150 тысяч для подачи апелляции на решение Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать его на четыре года.

Ранее он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Чернышов действительно обратился к нам за юридической и финансовой поддержкой. По оценкам экспертов, подача и рассмотрение апелляции обошлись бы Александру ориентировочно в 150 тысяч долларов, и мы были готовы предоставить ему такую сумму, — заявил ТАСС первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Однако, по словам Нуждова, посоветовавшись с юристами, Чернышов принял решение не подавать апелляцию.

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.