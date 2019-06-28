Мужская сборная России по волейболу во втором туре пятого этапа Лиги наций одержала победу над командой Аргентины.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Благодаря этой победе россияне квалифицировались в финальную часть соревнований, поскольку команда не опустится ниже четвёртого места.
Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали 11 побед в 14 матчах на турнире.
После четырёх этапов соревнований российская сборная занимает третье место в турнирной таблице. Бразилия — первое.
30 июня россияне встретятся с китайцами. В финальный этап Лиги наций, который состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, пройдут шесть команд, включая сборную США как хозяина финала.
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