https://static.news.ru/photo/86a184ce-904f-11e9-8b80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот twitter.com/FIVBVolleyball

Мужская сборная России по волейболу в третьем туре третьего этапа Лиги наций потерпела поражение от команды Ирана.

Встреча завершилась со счётом 0:3 (25:20, 26:24, 25:23).

Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали семь побед в девяти матчах на турнире.

После двух этапов соревнований российская сборная занимает второе место в турнирной таблице. Иран — первое.

22 июня россияне встретятся с немцами. В финальный этап Лиги наций, который состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, пройдут шесть команд, включая сборную США как хозяина финала.

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