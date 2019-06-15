Мужская сборная России по волейболу в третьем туре третьего этапа Лиги наций потерпела поражение от команды Ирана.
Встреча завершилась со счётом 0:3 (25:20, 26:24, 25:23).
Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали семь побед в девяти матчах на турнире.
После двух этапов соревнований российская сборная занимает второе место в турнирной таблице. Иран — первое.
22 июня россияне встретятся с немцами. В финальный этап Лиги наций, который состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, пройдут шесть команд, включая сборную США как хозяина финала.
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