https://static.news.ru/photo/b698fe3a-a6f9-11e9-ba72-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужская сборная России по баскетболу примет участие в международном товарищеском турнире, который пройдёт в Москве.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), это произойдёт в рамках подготовки к Кубку мира.

Турнир пройдёт с 2 по 4 августа в спортивном комплексе ЦСКА. Помимо России в турнире примут участие команды Иордании и Ирана.

Сборная России на Кубке мира сыграет в одной группе с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

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