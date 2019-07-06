https://static.news.ru/photo/ce2b5d8e-a002-11e9-aaba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Datiche/Global Look Press

Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Швеции в матче за 5-6-е места чемпионата Европы.

Встреча завершилась со счётом 52:57.

Самой результативной в составе российской сборной стала Мария Вадеева, набравшая 15 очков.

Полуфиналисты турнира, а также сборные Швеции и Бельгии получили путёвку в квалификационный турнир к Олимпиаде, который пройдёт с 2 по 10 февраля 2020 года. Россия при этом потеряла шансы на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее News.ru писал, что россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу.