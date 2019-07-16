https://static.news.ru/photo/9f072cbc-a797-11e9-a94c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Женская сборная России по водному поло разгромила команду Южной Кореи со счётом 30:1 на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Тренер дал на матч установку, чтобы каждая из нас забросила по три мяча. Мы её выполнили. Хотели, чтобы забила и вратарь, но не получилось, — приводит слова игрока российской команды Евгении Ивановой ТАСС .

Кроме того, ватерполистка заявила, что у россиянок не было цели побить рекорд, поставленный Венгрией, которая обыграла сборную Кореи со счётом 64:0.

У нас не было цели побить рекорд, потому что, играя с детьми, хочется привить им любовь к спорту. Они хотели на этом турнире забросить хотя бы один мяч, поэтому мы от души за них порадовались, — заявила спортсменка.

Россияне не вошли в десятку лучших в плавании на открытой воде на ЧМ, писал News.ru.