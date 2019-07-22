https://static.news.ru/photo/361d09fa-ac57-11e9-b691-fa163e074e61_1024.jpg Вратарь Анна Карнаух Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Женская сборная России по водному поло проиграла команде Австралии со счётом 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3) на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Из группового этапа россиянки вышли с первого места, обыграв представительниц Канады, Южной Кореи и Венгрии. В полуфинале австралийки встретятся с национальной командой США, которые обыграли Грецию со счётом 15:5.

Российская сборная сыграет за пятое-восьмое места.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.

Австралийский пловец Мак Хортон финишировал вторым на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, после чего отказался подниматься на пьедестал к победителю заплыва на 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну, писал News.ru.