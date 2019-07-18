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Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Антон Понкрашов в следующем сезоне будет выступать за петербургский «Зенит».

Понкрашов, родившийся в Санкт-Петербурге в 1986 году, начинал баскетбольную карьеру в городе на Неве и выступал за местный «Спартак» с 2004 по 2006 год, а также в сезоне-2010/11. Последние пять...