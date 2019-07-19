Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мужская сборная России по плаванию в составе Владислава Гринёва, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова стала второй в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Золотые медали завоевала сборная США. Третьими стали австралийцы. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля. Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки...