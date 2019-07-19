Спортсменки женской сборной России по регби-7 стали победительницами чемпионата Европы, который проходил в Харькове.
В финале турнира россиянки одержали победу над командой Франции. Встреча завершилась со счётом 12:5.
Третье место заняли представительницы Ирландии.
Сборная России стала победителем чемпионата Европы в четвёртый раз подряд.
Матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был состояться в Тбилиси 27 августа текущего года, отменён в целях безопасности, ранее писал News.ru.