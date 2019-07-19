Фото: Егор Алеев/ТАСС

Спортсменки женской сборной России по регби-7 стали победительницами чемпионата Европы, который проходил в Харькове.

В финале турнира россиянки одержали победу над командой Франции. Встреча завершилась со счётом 12:5.

Третье место заняли представительницы Ирландии.

Сборная России стала победителем чемпионата Европы в четвёртый раз подряд.

Матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был состояться в Тбилиси 27 августа текущего года, отменён в целях безопасности, ранее писал News.ru.

News.ru в соцсетях