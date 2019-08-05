https://static.news.ru/photo/51387e38-b817-11e9-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центровой баскетбольного клуба УНИКС и сборной России Артём Клименко пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Китае.

Игрок испытывает проблемы с голеностопным суставом, пишут « Известия ». Клименко по прибытии на сбор команды в Новогорск не прошёл медкомиссию.

25-летний игрок в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ проводил на паркете в среднем 10 минут, за которые набирал 4,9 очка и делал 2,7 подбора.

Таким образом, национальная команда лишилась ещё одного игрока на позиции пятого номера. Ранее сообщалось, что ЧМ пропустит центровой «Химок» Тимофей Мозгов. Кроме того, турнир пропустит Дмитрий Хвостов, который восстанавливается после повреждения крестообразных связок колена.

Российская сборная на групповой стадии ЧМ сыграет с Аргентиной, Нигерией и Южной Кореей.

В интервью News.ru президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о подготовке сборной к Кубку мира.