https://static.news.ru/photo/a9a0f894-8f71-11e9-a969-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Мужская сборная России по волейболу во втором туре третьего этапа Лиги наций обыграла команду Канады.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23).

Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали семь побед в восьми матчах на турнире.

После двух этапов соревнований российская сборная занимает первое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 16 июня, россияне встретятся с иранцами. В финальный этап Лиги наций, который состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, пройдут шесть команд, включая сборную США как хозяина финала.

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