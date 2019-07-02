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Тутмин, обвинённый ранее в домогательствах к 17-летней спортсменке, значится в списке кандидатов в сборные команды России на сезон 2019/20 как специалист команды по всем дисциплинам. В его обязанности, согласно документу, входит обеспечение эксплуатации спортивного оборудования, взаимодействие с тренерами по вопросам техобеспечения, разработка мероприятий по перевооружению, а также создание безопасных условий для тренировок.

Бывший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, согласно опубликованному Министерством спорта РФ документу, продолжит работать в сборной России по биатлону. В апреле прошлого года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева...