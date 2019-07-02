Женская баскетбольная сборная России в матче 1/8 финала чемпионата Европы, проходящего в Сербии и Латвии, одержала победу над итальянской командой.
Встреча закончилась со счётом 63:54 (17:17, 12:16, 18:12, 16:9).
Самым результативным игроком матча стала итальянка Чечилия Дзандалазини, набравшая 24 очка. Среди россиянок лучший показатель результативности у Марии Вадеевой — 19 очков.
В четвертьфинале российской сборной предстоит встретиться с командой Испании. Игра пройдёт в четверг, 4 июля.
Ранее News.ru писал, что сборная России в заключительном поединке группового этапа европейского первенства победила белорусскую команду.