https://static.news.ru/photo/e8771e50-99ac-11e9-9087-fa163e074e61_1024.jpg Туомас Саммельвуо Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Мужская сборная России по волейболу в первом туре пятого этапа Лиги наций одержала победу над командой Австралии.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).

Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали десять побед в 13 матчах на турнире.

После четырёх этапов соревнований российская сборная занимает третье место в турнирной таблице. Бразилия — первое.

29 июня россияне встретятся с аргентинцами. В финальный этап Лиги наций, который состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, пройдут шесть команд, включая сборную США как хозяина финала.

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