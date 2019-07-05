Проблемы всегда в голове. Я не думаю, что кто-то безответственно подходит к тренировкам, соревнованиям. Если говорить обо мне, то если бывают неудачные выступления — то это все психология. Думаю, мы вырвемся из этого, причем в ближайшее время, — цитирует фигуриста « Спорт-Экспресс ».