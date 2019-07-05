Российский фигурист Роман Савосин назвал причины неудачи в мужском фигурном катании в последние годы.
Проблемы всегда в голове. Я не думаю, что кто-то безответственно подходит к тренировкам, соревнованиям. Если говорить обо мне, то если бывают неудачные выступления — то это все психология. Думаю, мы вырвемся из этого, причем в ближайшее время, — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».
19-летний Савосин — серебряный призёр юниорского чемпионата мира-2019.
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