https://static.news.ru/photo/b870a794-b2b6-11e9-8d71-fa163e074e61_660.jpg Владимир Сальников Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подвёл итоги чемпионата мира по водным видам спорта, который прошёл в Южной Корее.

Результат, безусловно, хороший. Мы никогда не прогнозируем количество медалей, мы на них надеемся, на 80% ожидания оправдались. Конкуренция была очень высокая. Не все лидеры могли себя спокойно чувствовать. Есть рекорды Фелпса, которые в ближайшее время не смогут быть преодолены. Но мы всегда надеемся на лучший результат. Нельзя гарантировать на любых соревнованиях, что будет показан наилучший результат. В спорте мелочей нет, — приводит слова Сальникова корреспондент News.ru.

Российская сборная вернулась домой с комплектом из 30 медалей, 12 из которых золотые, 11 — серебряные и семь — бронзовые.

Ранее сообщалось, что синхронистка Мария Шурочкина, которая завоевала золото на ЧЕ в составе российской команды, пожаловалась на качество воды. По словам медалистки, девушкам пришлось выступать практически вслепую.