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Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка рассказала о борьбе с лишним весом.

Да, между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была...