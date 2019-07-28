Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
22-летний россиянин проплыл 50 метров за 24,49 секунды. Третье место занял ещё один россиянин Климент Колесников (24,51). Победителем стал 21-летний представитель ЮАР Зейн Уодделл (24,43).
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
Россияне завоевали серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира, писал News.ru.