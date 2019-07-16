https://static.news.ru/photo/43c9d156-a79c-11e9-bafe-fa163e074e61_1024.jpg Павел Мороз Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации бывшего волейболиста сборной России Павла Мороза на 1 год 6 месяцев.

Отстранение от участия в играх связано с нарушениями антидопинговых правил. Начало отсчёта с 12 ноября 2018 года, сообщает РУСАДА на своей официальной странице.

Кроме того, дисквалификацию получили также игрок баскетбольного клуба «Енисей» Павел Метелев (три месяца), 49-летняя велосипедистка Татьяна Панина (шесть месяцев), российский лыжник Сергей Корсаков (четыре года).

Павел Мороз играл за национальную команду России с 2012 по 2015 год.

За первые полгода РУСАДА выявило 102 случая возможных нарушений, писал News.ru.