https://static.news.ru/photo/de3ce060-a554-11e9-ba3a-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Гомбоева Фото: Федерациия стрельбы из лука РФ

Россиянки Светлана Гомбоева и Валерия Мыльникова стали серебряными призёрами в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука.

В финале российские спортсменки проиграли кореянкам — 1:5. Бронза — у украинок.

Россия занимает четвёртое место в турнирной таблице медального зачёта с 16 золотыми, 22 серебряными и 32 бронзовыми медалями.

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