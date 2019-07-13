Россиянки Светлана Гомбоева и Валерия Мыльникова стали серебряными призёрами в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука.
В финале российские спортсменки проиграли кореянкам — 1:5. Бронза — у украинок.
Россия занимает четвёртое место в турнирной таблице медального зачёта с 16 золотыми, 22 серебряными и 32 бронзовыми медалями.
Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта.