Российские спортсменки по синхронным прыжкам в воду Кристина Ильиных и Мария Полякова вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Россиянки показали седьмой результат в предварительном раунде прыжков с трёхметрового трамплина. В их активе 267,90 балла, попав в число 12 участниц финала.
На первом месте оказались представительницы Китая Ван Хань и Ши Тинмао с 309,90 баллами.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.
Синхронистка Ромашина стала первой в произвольной программе на ЧМ, ранее писал News.ru.