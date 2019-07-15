https://static.news.ru/photo/9a4b29a0-a6cd-11e9-a098-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Qin Lang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские спортсменки по синхронным прыжкам в воду Кристина Ильиных и Мария Полякова вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Россиянки показали седьмой результат в предварительном раунде прыжков с трёхметрового трамплина. В их активе 267,90 балла, попав в число 12 участниц финала.

На первом месте оказались представительницы Китая Ван Хань и Ши Тинмао с 309,90 баллами.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.

Синхронистка Ромашина стала первой в произвольной программе на ЧМ, ранее писал News.ru.