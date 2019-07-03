https://static.news.ru/photo/c1efda1e-9dae-11e9-81d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: beachmajorseries.com

Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова уступили представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок в матче 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 22:20, 21:19 в пользу латвиек.

В следующем раунде волейболистки из Латвии сразятся с победительницами встречи между бразильянками Каролиной Солберг Салгодой/Марией Антонеллии и американками Эйприл Росс/Александрой Клинеман.

Соревнования, которые проходят в немецком Гамбурге, завершатся 7 июля.

Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), ранее писал News.ru.