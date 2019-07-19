https://static.news.ru/photo/e5fb5e2e-a9f7-11e9-9fd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: fina1908/instagram

Победителем в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, стала представительница Бразилии Ана Марсела Кунья.

Бразильянка преодолела дистанцию в 25 км за 5 часов 8 минут 3 секунды. Серебряную медаль соревнования завоевала представительница Германии Финния Вунрам, которая отстала от Куньи на 8,6 секунды. Тройку лидеров замкнула француженка Лара Гранжон, финишировавшая за 5 часов 8 минут 21,2 секунды.

Российская спортсменка София Колесникова заняла 11-е место, проплыв всю дистанцию за 5 часов 12 минут 30 секунд. Другая россиянка — Анастасия Басалдук — не смогла добраться до финиша.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.

Российский пловец на открытой воде Кирилл Беляев завоевал серебро на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, писал News.ru.